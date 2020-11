Covid: Svizzera, esauriti i posti in terapia intensiva (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Svizzera ha annunciato che gli 876 posti letto di terapia intensiva certificati e riconosciuti dalla Società Svizzera di medicina intensiva sono "praticamente tutti occupati"... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Laha annunciato che gli 876letto dicertificati e riconosciuti dalla Societàdi medicinasono "praticamente tutti occupati"...

