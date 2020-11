Covid, Svezia: «Responsabilità e innovazione sono le armi degli Svedesi per combattere il virus» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Valentina Ciavarella è una ragazza Italiana che vive in Svezia. In un’intervista al Fatto Quotidiano racconta come sta vivendo la situazione Covid in Svezia. Il paese è infatti finito nel mirino per la gestione anti-lockdown. Valentina ha affermato: «Quando l’Europa iniziava a preoccuparsi seriamente della pandemia, qui veniva ancora percepita come qualcosa di lontano». >> L’azienda Usa Moderna annuncia vaccino per il Coronavirus efficace al 95% Il Covid in Svezia Valentina Ciavarella ha 30 anni e vive e lavora in Svezia. L’anno scorso, dopo una vacanza, ha deciso di trasferirsi definitamente col suo ragazzo. Lavora come manager in un’azienda di consulenza alle imprese dal 2019. Valentina ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano nel quale ha spiegato come ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Valentina Ciavarella è una ragazza Italiana che vive in. In un’intervista al Fatto Quotidiano racconta come sta vivendo la situazionein. Il paese è infatti finito nel mirino per la gestione anti-lockdown. Valentina ha affermato: «Quando l’Europa iniziava a preoccuparsi seriamente della pandemia, qui veniva ancora percepita come qualcosa di lontano». >> L’azienda Usa Moderna annuncia vaccino per il Coronaefficace al 95% IlinValentina Ciavarella ha 30 anni e vive e lavora in. L’anno scorso, dopo una vacanza, ha deciso di trasferirsi definitamente col suo ragazzo. Lavora come manager in un’azienda di consulenza alle imprese dal 2019. Valentina ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano nel quale ha spiegato come ...

