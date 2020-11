Covid, stabili i nuovi contagi (34.283), troppi i decessi (753), boom di guariti (24.169) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Situazione ‘apparentemente’ stabile, con un boom di guariti da una parte ma, dall’altra, con un numero di morti decisamente troppo elevato. Saranno dunque decisivi i prossimi giorni che verranno, per capire dove andremo realmente a parare con questo maledetto virus. Oggi intanto è stato reso noto che da ieri sono stati eseguiti ben 234.834 tamponi, che hanno rivelato la presenza di altri 34.283 nuovi contagiati da coronavirus (non ‘malati’). Inoltre, nel quotidiano bollettino diramato dal ministero della Salute, si legge che dall’inizio dell’emergenza, in Italia il numero totale dei casi è di 1.272.352. Puntuale, è sempre la Lombardia la regione maggiormente colpita, con 7.633 casi. Segue poi sempre la Campania (3.657), quindi il Piemonte (3.281), e poi il Veneto (2.972). Anche oggi è la Valle d’Aosta l’unica regione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Situazione ‘apparentemente’ stabile, con undida una parte ma, dall’altra, con un numero di morti decisamente troppo elevato. Saranno dunque decisivi i prossimi giorni che verranno, per capire dove andremo realmente a parare con questo maledetto virus. Oggi intanto è stato reso noto che da ieri sono stati eseguiti ben 234.834 tamponi, che hanno rivelato la presenza di altri 34.283ati da coronavirus (non ‘malati’). Inoltre, nel quotidiano bollettino diramato dal ministero della Salute, si legge che dall’inizio dell’emergenza, in Italia il numero totale dei casi è di 1.272.352. Puntuale, è sempre la Lombardia la regione maggiormente colpita, con 7.633 casi. Segue poi sempre la Campania (3.657), quindi il Piemonte (3.281), e poi il Veneto (2.972). Anche oggi è la Valle d’Aosta l’unica regione ...

