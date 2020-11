Covid, Spadafora tuona: “Lo sport non riapre, non ci sono le condizioni” (Di giovedì 19 novembre 2020) Vincenzo Spadafora ha aggiornato sulla situazione relativa il Covid-19. Brutte notizie per il mondo dello sport che sarà ancora per diverse settimane limitato dal virus Il nuovo Coronavirus sta mettendo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 novembre 2020) Vincenzoha aggiornato sulla situazione relativa il-19. Brutte notizie per il mondo delloche sarà ancora per diverse settimane limitato dal virus Il nuovo Coronavirus sta mettendo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

