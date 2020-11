Covid: proteste a Berlino, in migliaia contro misure governo (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - Berlino, 18 NOV - migliaia di persone stanno manifestando a Berlino contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) -, 18 NOV -di persone stanno manifestando ale politiche delsul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono ...

iconanews : Covid: proteste a Berlino, in migliaia contro misure governo - Miti_Vigliero : Covid: proteste a Berlino, in migliaia contro misure governo Stando al portavoce della polizia, molte persone non… - vincenzodeang1 : Covid Campania, scontri durante le proteste a Napoli: nove indagati - infoitinterno : Covid Campania, scontri durante le proteste a Napoli: nove indagati - _claarissa : Ho letto che la sceneggiatura dell'ottava stagione di B99 è stata riscritta in seguito alle recenti proteste del BL… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proteste Covid: proteste a Berlino, in migliaia contro misure governo - Europa Agenzia ANSA La scampagnata dei disobbedienti senza mascherina: "Sono sano, il virus non può farmi male"

A CesenaToday parla Francesco Angelo Rosso, tra gli animatori della "scampagnata di protesta" organizzata sul monte Fumaiolo ... Raggiunto da CesenaToday, ha poi spiegato di ritenere le regole ...

Camorra, operazione contro il clan Giannelli di Bagnoli

Vasta operazione dei carabinieri di Napoli contro il clan Giannelli di Bagnoli, nell'area occidentale di Napoli. Sedici gli arresti in diverse città, da Napoli fino a Forlì.

A CesenaToday parla Francesco Angelo Rosso, tra gli animatori della "scampagnata di protesta" organizzata sul monte Fumaiolo ... Raggiunto da CesenaToday, ha poi spiegato di ritenere le regole ...Vasta operazione dei carabinieri di Napoli contro il clan Giannelli di Bagnoli, nell'area occidentale di Napoli. Sedici gli arresti in diverse città, da Napoli fino a Forlì.