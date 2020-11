Covid, protesta in corso a Berlino: la polizia usa gli idranti contro i manifestanti (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - Agenzia_Ansa : Protesta a #Napoli, i banchi formano la scritta 'No Dad' #scuola #Covid #ANSA - VonBartel : A Berlino si protesta, loro il regime socialista lo ricordano molto bene #Covid_19 #plandemic - IlModeratoreWeb : Sit-in di protesta in prefettura: Confimprese: Covid-19 una scusa per chiudere i mercati - - vale_ria_ : RT @rassegnagram: Da #Padova e #Pavia due istantanee della protesta di studenti - e docenti - che sta prendendo piede contro la didattica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid protesta Covid carceri, "protesta a Rebibbia per avanzata del virus" Adnkronos Berlino, proteste contro le misure restrittive sul Coronavirus

Migliaia di persone hanno manifestato a Berlino contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila ...

Covid, lenzuola bianche contro i disagi: protesta dei malati di tumore a Nuoro

Lenzuola bianche appese alle finestre dell’ospedale di San Francesco di Nuoro è la risposta solidale dall’interno del nosocomio del capoluogo barbaricino alla manifestazione di protesta dei malati on ...

Migliaia di persone hanno manifestato a Berlino contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila ...Lenzuola bianche appese alle finestre dell’ospedale di San Francesco di Nuoro è la risposta solidale dall’interno del nosocomio del capoluogo barbaricino alla manifestazione di protesta dei malati on ...