Covid: polizia Berlino usa gli idranti contro i manifestanti (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - Berlino, 18 NOV - La polizia di Berlino sta usando gli idranti per disperdere la manifestazione in corso nella capitale tedesca contro le misure anti-Covid. Migliaia di persone sono radunate ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) -, 18 NOV - Ladista usando gliper disperdere la manifestazione in corso nella capitale tedescale misure anti-. Migliaia di persone sono radunate ...

tg2rai : #Brescia, la denuncia dal carcere: condizioni igienico sanitarie insostenibili alla mensa della Polizia penitenziar… - GDF : Oggi, presso l’Ospedale di Caserta, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato il Brigadiere Capo Danilo… - Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - avatar1dory : RT @ultimenotizie: La polizia di #Berlino sta usando gli idranti per disperdere la manifestazione in corso nella capitale tedesca contro le… - ultimenotizie : La polizia di #Berlino sta usando gli idranti per disperdere la manifestazione in corso nella capitale tedesca cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid polizia Covid, operazione della polizia contro il traffico di dispositivi medici AGI - Agenzia Italia Strazio senza fine: ancora 7 lutti nel circondario

I decessi tra Empoli, Capraia e Limite, Fucecchio e Montaione. Ieri registrati 149 nuovi casi (anche un bimbo di 6 anni) ...

Berlino, negazionisti in piazza contro le politiche anti-Covid: tensioni alla Porta di Brandeburgo

A Berlino migliaia di persone sono scese in piazza contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila e..

I decessi tra Empoli, Capraia e Limite, Fucecchio e Montaione. Ieri registrati 149 nuovi casi (anche un bimbo di 6 anni) ...A Berlino migliaia di persone sono scese in piazza contro le politiche del governo sul Coronavirus. Nel quartiere di Mitte, e nella zona della Porta di Brandeburgo, si sono raccolte fra cinquemila e..