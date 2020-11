Covid, per i bambini cresce il rischio della povertà educativa (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell’emergenza Coronavirus saranno i più piccoli: ne sono convinti oggi i due terzi degli italiani. Con le limitazioni imposte dall’urgenza sanitaria di contenere la pandemia e con la sospensione traumatica della continuità scolastica, gli spazi fisici e prospettici, ma anche le risorse materiali e immateriali intorno ai minori si sono drasticamente ridotte: molto alto si profila il costo sociale ed evolutivo imposto ai minori dal Covid-19. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, per l’impresa sociale Con i bambini, società senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia.“I dati dell’indagine da una parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell’emergenza Coronavirus saranno i più piccoli: ne sono convinti oggi i due terzi degli italiani. Con le limitazioni imposte dall’urgenza sanitaria di contenere la pandemia e con la sospensione traumaticacontinuità scolastica, gli spazi fisici e prospettici, ma anche le risorse materiali e immateriali intorno ai minori si sono drasticamente ridotte: molto alto si profila il costo sociale ed evolutivo imposto ai minori dal-19. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, per l’impresa sociale Con i, società senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo per il contrastominorile in Italia.“I dati dell’indagine da una parte ...

RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - EleonoraEvi : Incredibile ma vero in piena emergenza #COVID la #Lega chiede la riapertura della #caccia in Lombardia e Piemonte.… - Marcozanni86 : 'Nessuno perderà il lavoro per la crisi covid' cit - StefaniaNonno : RT @RobertoBurioni: Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moderna (… - giovamb03420810 : RT @RadioSavana: Odissea nello spazio? No, Roma. Megafono della Polizia ricorda di continuo l'uso della mascherina e il distanziamento per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid Toscana, forte calo del rapporto positivi-tamponi e boom di test / LIVE LA NAZIONE Covid, per i bambini cresce il rischio della povertà educativa

ROMA (ITALPRESS) – A pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell’emergenza Coronavirus saranno i più piccoli: ne sono convinti ...

Covid a Napoli, morto luogotenente della polizia municipale

«Nella tarda mattinata è deceduto per Covid, a un anno circa dalla pensione, un Luogotenente della Polizia locale in servizio presso la Unità operativa Soccavo - ...

ROMA (ITALPRESS) – A pagare il prezzo degli effetti a lungo termine dell’emergenza Coronavirus saranno i più piccoli: ne sono convinti ...«Nella tarda mattinata è deceduto per Covid, a un anno circa dalla pensione, un Luogotenente della Polizia locale in servizio presso la Unità operativa Soccavo - ...