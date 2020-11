Covid, operazione della polizia contro il traffico di dispositivi medici (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario è stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) in collaborazione con la Policia de Seguranca Publica che ha portato la Squadra Mobile della Questura di Monza-Brianza al sequestro di 12mila scatole di dispositivi medici di protezione individuale rubate e alla denuncia per ricettazione del titolare di un'azienda italiana di import-export. L'Esperto per la Sicurezza in Portogallo dello Scip è stato allertato dalla Poli'cia de Seguranca Pu'blica per una segnalazione di merce rubata stoccata in un magazzino di Lisbona. L'indicazione era arrivata da un commerciante che era andato nella capitale portoghese ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI -diil riciclaggio internazionale di materiale sanitario è stata condotta dal Servizio per la cointernazionale di(Scip) in collaborazione con la Policia de Seguranca Publica che ha portato la Squadra MobileQuestura di Monza-Brianza al sequestro di 12mila scatole didi protezione individuale rubate e alla denuncia per ricettazione del titolare di un'azienda italiana di import-export. L'Esperto per la Sicurezza in Portogallo dello Scip è stato allertato dalla Poli'cia de Seguranca Pu'blica per una segnalazione di merce rubata stoccata in un magazzino di Lisbona. L'indicazione era arrivata da un commerciante che era andato nella capitale portoghese ...

chetempochefa : “Ho 26 anni e sono malata di cancro, ma per il Covid non posso essere curata. A marzo non ho potuto fare nessuna vi… - VincenzoDeLuca : OPERAZIONE TRASPARENZA: CHIEDO AL MINISTRO DELLA SALUTE UN CONFRONTO IMMEDIATO E PUBBLICO SUI DATI DELLA CAMPANIA,… - VoceAmicaItalia : #Covid19, operazione della polizia contro il traffico di dispositivi medici - rcolosimo : @CalaminiciM A me questa sembra davvero un’operazione di facciata. Emergency darà una mano per gli ospedali da camp… - festinalente3 : RT @Mr_Ozymandias: Anche l'UE ha firmato un contratto di fornitura per l'attuale vaccino inesistente contro il Covid-19 con AstraZeneca: qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid operazione Covid, operazione della polizia contro il traffico di dispositivi medici AGI - Agenzia Giornalistica Italia Covid, operazione della polizia contro il traffico di dispositivi medici

AGI - Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario è stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) in collaborazione con la ...

Coronavirus, il primo albergo sanitario della provincia di Pordenone sarà all'interno del Best Western. Manca solo l'ultimo sopralluogo

PORDENONE - La seconda novità importante della giornata è stata rappresentata da una vera e propria svolta sul fronte del cosiddetto albergo sanitario. Oggi, infatti, il Dipartimento ...

AGI - Operazione di polizia contro il riciclaggio internazionale di materiale sanitario è stata condotta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) in collaborazione con la ...PORDENONE - La seconda novità importante della giornata è stata rappresentata da una vera e propria svolta sul fronte del cosiddetto albergo sanitario. Oggi, infatti, il Dipartimento ...