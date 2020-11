Covid New York, da domani chiuse tutte le scuole pubbliche (Di mercoledì 18 novembre 2020) “New York City ha raggiunto un tasso di positività al test del 3% su una media di sette giorni”. Lo scrive su Twitter il sindaco Bill de Blasio, annunciando contemporaneamente “la chiusura di tutti gli edifici scolastici pubblici a partire da domani, giovedì 19 novembre”. L’indice di trasmissione del virus nelle scuole cittadine è rimasto a livelli molto bassi da quando le aule hanno riaperto alla fine di settembre e il picco di casi non sembra essere stato causato dalla riapertura degli edifici scolastici. Tuttavia, scrive il Ny Times, la città sta scegliendo di tornare all’apprendimento a distanza consentendo al tempo stesso l’apertura di ristoranti e palestre a capacità ridotta. Anche i lavoratori non essenziali continuano a utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in ufficio. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) “NewCity ha raggiunto un tasso di positività al test del 3% su una media di sette giorni”. Lo scrive su Twitter il sindaco Bill de Blasio, annunciando contemporaneamente “la chiusura di tutti gli edifici scolastici pubblici a partire da, giovedì 19 novembre”. L’indice di trasmissione del virus nellecittadine è rimasto a livelli molto bassi da quando le aule hanno riaperto alla fine di settembre e il picco di casi non sembra essere stato causato dalla riapertura degli edifici scolastici. Tuttavia, scrive il Ny Times, la città sta scegliendo di tornare all’apprendimento a distanza consentendo al tempo stesso l’apertura di ristoranti e palestre a capacità ridotta. Anche i lavoratori non essenziali continuano a utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in ufficio. Powered by WPeMatico

