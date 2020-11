Covid, nel Lazio entro il 19 novembre farmacie operative per i test rapidi antigenici (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le farmacie per l’esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl. Entro domani le farmacie saranno tutte operative”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “Sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le farmacie per l’esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici. Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl. Entro domani le farmacie saranno tutte operative”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

RobertoBurioni : Le ottime notizie sul vaccino sono confermate anche dal National Institute of Health statunitense. Non aprite ancor… - ilfoglio_it : Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma… - matteosalvinimi : ... stesso periodo di un anno fa, violenze, fughe dalla quarantena di positivi al Virus, morti in mare e addirittur… - MarcoLorux : RT @ilfoglio_it: Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma il com… - PakiAsWell : RT @ilfoglio_it: Dal ministero della Salute avevano avvisato Arcuri di rifornirsi di siringhe per il vaccino contro il #Covid_19, ma il com… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid nel Lazio, il conto della crisi di ristoranti e bar: «Nel 2020 in fumo 600 milioni» Il Messaggero Coronavirus, Gerry Scotti: 'Usavo il casco con l'ossigeno, ho avuto paura'

Ero già nell'unità intensiva, perché quando entri nel pronto soccorso del Covid Center non c'è l'area rinfresco, l'area macchinette, l'area vogliamoci bene: si apre una porta e da lì in poi vedi tutto ...

Fortitudo Lucio, una squadra nel nome e in ricordo di Lucio Cappè

val di magra In attesa di poter finalmente tornare in campo ed iniziare il proprio campionato una nuova realtà calcistica è da poco presente sul territorio. Si tratta della squadra Fortitudo Lucio che ...

Ero già nell'unità intensiva, perché quando entri nel pronto soccorso del Covid Center non c'è l'area rinfresco, l'area macchinette, l'area vogliamoci bene: si apre una porta e da lì in poi vedi tutto ...val di magra In attesa di poter finalmente tornare in campo ed iniziare il proprio campionato una nuova realtà calcistica è da poco presente sul territorio. Si tratta della squadra Fortitudo Lucio che ...