Covid, Napoli: le bombole d’ossigeno arrivano dai subacquei. Intesa Capitaneria di Porto-Croce rossa (Di mercoledì 18 novembre 2020) arrivano le bombole “sospese”, messe a disposizione dai subacquei per chi ne ha necessità. Anche così si fronteggia l’emergenza della carenza di bombole d’ossigeno nelle farmacie di Napoli, un problema drammatico in questi giorni. “La Capitaneria di Porto ci ha contattati offrendoci un aiuto sostanzioso – dice all’Ansa Paolo Monorchio, responsabile della Croce rossa di Napoli – sono bombole messe a disposizione di chi ha realmente bisogno, per fronteggiare emergenze, non come meccanismo ordinario”. La Croce rossa riceve “quotidianamente numerose richieste di aiuto perché ci sono persone che hanno bisogno di ossigeno e non sanno come fare”. “Soprattutto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020)le“sospese”, messe a disposizione daiper chi ne ha necessità. Anche così si fronteggia l’emergenza della carenza dinelle farmacie di, un problema drammatico in questi giorni. “Ladici ha contattati offrendoci un aiuto sostanzioso – dice all’Ansa Paolo Monorchio, responsabile delladi– sonomesse a disposizione di chi ha realmente bisogno, per fronteggiare emergenze, non come meccanismo ordinario”. Lariceve “quotidianamente numerose richieste di aiuto perché ci sono persone che hanno bisogno di ossigeno e non sanno come fare”. “Soprattutto ...

Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - fanpage : La camorra approfitta dei rider durante il #lockdown - maxsal314 : RT @RadioSavana: A Napoli se hai i sintomi del Covid l'ambulanza arriva subito, altrimenti devi morire. Incredibile. #RadioSavana https://t… - giovamb03420810 : RT @RadioSavana: A Napoli se hai i sintomi del Covid l'ambulanza arriva subito, altrimenti devi morire. Incredibile. #RadioSavana https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid Napoli, medici dell'Ospedale Mare: “Poca tutela in codice rosso” Sky Tg24 "La sanità sannita non può più subire atti discriminatori dalla Regione"

4 rianimazioni (2 covid, 1 standard, 1 al PO di S ... di mettere a disposizione medici rianimatori per tamponare le carenze di Napoli. CIMO-FESMED non sopporta più che la Provincia di Benevento sia ...

Milan, nove stagioni di Bonera: i suoi numeri in rossonero | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Daniele Bonera, classe 1981, ha giocato con il Milan per nove stagioni, dal 2006 al 2015. Non ha mai segnato una rete!

4 rianimazioni (2 covid, 1 standard, 1 al PO di S ... di mettere a disposizione medici rianimatori per tamponare le carenze di Napoli. CIMO-FESMED non sopporta più che la Provincia di Benevento sia ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Daniele Bonera, classe 1981, ha giocato con il Milan per nove stagioni, dal 2006 al 2015. Non ha mai segnato una rete!