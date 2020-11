Covid, muore ragazza di 21 anni a Luzzara nel Reggiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si chiamava Martina Bonaretti e aveva soltanto 21 anni. Aveva contratto il virus (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE) e le sue condizioni, inizialmente non preoccupanti, sono improvvisamente peggiorate, ma dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Guastalla si è ulteriormente aggravata fino alla morte sopraggiunta ieri sera. Tutta la comunità di Luzzara, un comune di quasi 9mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, si è stretta attorno al padre, alla madre e alla sorella. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si chiamava Martina Bonaretti e aveva soltanto 21. Aveva contratto il virus (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE) e le sue condizioni, inizialmente non preoccupanti, sono improvvisamente peggiorate, ma dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Guastalla si è ulteriormente aggravata fino alla morte sopraggiunta ieri sera. Tutta la comunità di, un comune di quasi 9mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, si è stretta attorno al padre, alla madre e alla sorella.

Covid a Reggio Emilia, morta a 21 anni Martina Bonaretti: «Era una ragazza dal cuore d'oro»

