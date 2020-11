Covid, ministro Azzolina: Ritorno graduale degli studenti a scuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’Credo che ci debba essere un Ritorno graduale dei nostri studenti a scuola’’. Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, ospite di #Cartabianca su Rai3.’’Va programmato - ha continuato - su due aspetti. Il primo è quello sanitario, dei test rapidi che devono essere fatti nelle scuole. Li chiediamo da tempo, so che il commissario Arcuri ne ha comprati in grande quantità. Dall’altro lato i trasporti. Come ministero siamo super-disponibili a scaglionare gli ingressi purchè i nostri studenti delle secondarie di secondo grado tornino a scuola’’.’’In questo momento - ha spiegato - dobbiamo agire con molta prudenza, come il governo ha sempre fatto. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’Credo che ci debba essere undei nostri’’. Lo ha detto Luciadell’Istruzione, ospite di #Cartabianca su Rai3.’’Va programmato - ha continuato - su due aspetti. Il primo è quello sanitario, dei test rapidi che devono essere fatti nelle scuole. Li chiediamo da tempo, so che il commissario Arcuri ne ha comprati in grande quantità. Dall’altro lato i trasporti. Come ministero siamo super-disponibili a scaglionare gli ingressi purchè i nostridelle secondarie di secondo grado tornino a’’.’’In questo momento - ha spiegato - dobbiamo agire con molta prudenza, come il governo ha sempre fatto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministro Covid, ministro Gb: 'Johnson sta bene. 600.000 test nel 2021' ANSA Nuova Europa Emergenza Covid, nuove regioni verso la zona rossa

Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza conferma che le prime regioni che sono entrate in zona rossa potrebbero essere le prime a uscirne, Lombardia e Piemonte.

Civiche Benemerenze. Ecco i nomi dei premiati

La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 39 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. In ...

