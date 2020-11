Covid – L’italiana Ambienthesis brevetta prime mascherine biodegradabili e antivirali

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) – Avviato il progetto “NavaMASK” per la realizzazione di innovative maschere facciali di nuova generazione promosso dalla società partecipata B&A Waste Management Co. LLC unitamente alla Khalifa University di Abu Dhabi ed all’Università di Salerno.esla propria soddisfazione per aver visto premiare il progetto “NavaMASK” promosso dalla società B&A Waste Management Co. LLC (Joint Venture tra la controllataMiddle East DMCC ed il partner strategico per lo sviluppo operativo nel Medio Oriente Bee’ah Sharjah Environment Co. LLC) avente ad oggetto l’implementazione di un nuovo brevetto per la realizzazione di innovativi dispositivi di protezione individuale, ciò all’interno del programma che la Khalifa University of Science and Technology di Abu Dhabi (Università degli Emirati Arabi Uniti ...