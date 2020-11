Covid, le terapie intensive di 15 regioni hanno superato la soglia critica: svuotiamole osservando le regole (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una di quelle notizie, che mai avremmo voluto dare ma, purtroppo, la situazione è quella che tutti stiamo vivendo, ed è giusto e doveroso da parte nostra riferire quanto comunicato dalle agenzie di stampa. Certo, non di inventare, come ‘piacerebbe‘ ai cosiddetti negazionisti. Poco fa è infatti giunta una nota circa di dati elaborati dall’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari) aggiornati a ieri sera. Ebbene, se non cambia qualcosa di qui a breve, le terapie intensive del Paese sono seriamene avviate al collasso, in virtù di una media di pazienti Covid pari al 42%, quindi ben oltre i livelli di criticità fissati dal ministero della Salute, che indicano invece il 30%. Anche altri pazienti necessitano purtroppo delle terapie intensive Attenzione, questo non significa che i posti sono terminati, ma che si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una di quelle notizie, che mai avremmo voluto dare ma, purtroppo, la situazione è quella che tutti stiamo vivendo, ed è giusto e doveroso da parte nostra riferire quanto comunicato dalle agenzie di stampa. Certo, non di inventare, come ‘piacerebbe‘ ai cosiddetti negazionisti. Poco fa è infatti giunta una nota circa di dati elaborati dall’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari) aggiornati a ieri sera. Ebbene, se non cambia qualcosa di qui a breve, ledel Paese sono seriamene avviate al collasso, in virtù di una media di pazientipari al 42%, quindi ben oltre i livelli di criticità fissati dal ministero della Salute, che indicano invece il 30%. Anche altri pazienti necessitano purtroppo delleAttenzione, questo non significa che i posti sono terminati, ma che si ...

