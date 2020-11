Covid, l’allarme dei medici campani: “Costretti a scegliere chi curare, De Luca ci ascolti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa situazione negli ospedali è allo stremo. Il Covid continua a non dare tregua e a lanciare il grido d’allarme ci pensa Pierino Di Silverio. Il componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale campania ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos Salute, raccontando la situazione nella stessa campania, diventata zona rossa per volere del Governo. “Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo a dover scegliere chi curare e chi no“, è il monito lanciato dal rappresentante sindacale. “Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato in campania il 30% degli operatori“, prosegue ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa situazione negli ospedali è allo stremo. Ilcontinua a non dare tregua e a lanciare il grido d’allarme ci pensa Pierino Di Silverio. Il componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionalea ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos Salute, raccontando la situazione nella stessaa, diventata zona rossa per volere del Governo. “Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti. Cominciamo a doverchie chi no“, è il monito lanciato dal rappresentante sindacale. “Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato ina il 30% degli operatori“, prosegue ...

