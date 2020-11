Covid, la Regione anticipa le mensilità di dicembre alle aziende di trasporto pubblico locale (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Per dare sostegno finanziario al trasporto pubblico locale, la Giunta Regionale, riunita oggi, ha disposto l’anticipazione alle aziende della mensilità di dicembre già con il pagamento di novembre”. Lo annuncia una nota di Palazzo Santa Lucia. “Inoltre – si legge nel comunicato – in tempi rapidi, sempre per sostenere le aziende, si procederà alla distribuzione proporzionale dei ristori derivanti dal fondo ‘mancati ricavi’ nazionale. Nella odierna riunione di giunta, è stato anche approvato il documento di Strategia d’Area Tammaro-Titerno, “che il Comitato nazionale Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio ha ritenuto idoneo come presupposto per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma e, quindi, per il via libera agli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Per dare sostegno finanziario al, la Giunta Regionale, riunita oggi, ha disposto l’zionedelladigià con il pagamento di novembre”. Lo annuncia una nota di Palazzo Santa Lucia. “Inoltre – si legge nel comunicato – in tempi rapidi, sempre per sostenere le, si procederà alla distribuzione proporzionale dei ristori derivanti dal fondo ‘mancati ricavi’ nazionale. Nella odierna riunione di giunta, è stato anche approvato il documento di Strategia d’Area Tammaro-Titerno, “che il Comitato nazionale Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio ha ritenuto idoneo come presupposto per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma e, quindi, per il via libera agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Covid-19, in Italia 32.191 nuovi contagi: i dati regione per regione Sky Tg24 Tagli boschivi (ed altri interventi silvicolturali) in emergenza Covid

(18 Nov 20) Informiamo che, come appare sulla pagina internet della Regione Piemonte alla quale si rimanda ( https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/emergenza-covid-19-int ...

SARS-CoV-2 stava circolando in Italia prima che la Cina riconoscesse la sua esistenza

La pandemia di malattia di coronavirus (COVID-19) in primo luogo è emerso nella città di Wuhan, Cina, alla fine del dicembre 2019 ...

