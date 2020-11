Covid, la percentuale positivi-tamponi scende al 14,6%. I DATI (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 18 novembre registra 34.283 nuovi casi su 234.834 tamponi. Sono 753 i morti, con i decessi totali che arrivano a 47.217. Il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 1.272.352. Le persone in terapia intensiva sono 3.670 (+58) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 18 novembre registra 34.283 nuovi casi su 234.834. Sono 753 i morti, con i decessi totali che arrivano a 47.217. Il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 1.272.352. Le persone in terapia intensiva sono 3.670 (+58)

Ultime Notizie dalla rete : Covid percentuale Covid oggi Marche, bollettino Coronavirus. Tra le vittime anche un giovane di 33 anni il Resto del Carlino Emergenza Covid Campania, reclutamento medici: 165 domande arrivate

Si registra intanto negli ultimi giorni una tenuta nei ricoveri di terapia intensiva, e tendenzialmente, un lieve abbassamento, in percentuale con il numero ... le sue componenti nella battaglia ...

Coronavirus in Trentino, 9 casi a Cles e 8 positivi a Pergine. Gli 83 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 7 decessi

Il bilancio è di 144 decessi in questa seconda ondata di Covid-19 (Qui articolo ... 105 presentano sintomi e 131 sono stati individuati tramite screening. Alta la percentuale dei contagiati nelle ...

