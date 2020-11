Covid, la denuncia dell’Anaao: Unità di crisi in Campania incapace di gestire l’emergenza. Medici già costretti a scegliere chi curare e chi no (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Unità di crisi in Campania non è in grado di rispondere all’emergenza Covid. A lanciare l’allarme, in un’intervista all’Adnkronos Salute, è Pierino Di Silverio, componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale Campania. “La situazione sanitaria nella Campania zona rossa è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo a dover scegliere chi curare e chi no – denuncia Di Silverio -. Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato in regione il 30% degli operatori”, avverte il rappresentante del sindacato dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’diinnon è in grado di rispondere al. A lanciare l’allarme, in un’intervista all’Adnkronos Salute, è Pierino Di Silverio, componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale. “La situazione sanitaria nellazona rossa è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti. Cominciamo a doverchie chi no –Di Silverio -. Nell’ultimo mese e mezzo si è infettato in regione il 30% degli operatori”, avverte il rappresentante del sindacato dei ...

