Covid, Italia terza al mondo per mortalità (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo la graduatoria mondiale elaborata ogni giorno dalla Johns Hopkins University di Baltimora, uno dei più avanzati centri medici a livello internazionale, l'Italia ha quasi quattro morti ogni cento casi. Perchè l'Italia è la più colpita? La domanda che ora sorge è: perché la popolazione Italiana è quella più colpita al mondo?Secondo gli scienziati di Baltimora, esistono due tipi di spiegazioni. Una è quella demografica, nonché legata all'anzianità della popolazione, che in Italia è fra le più alte al mondo. Infatti è stato appurato che l'età media anagrafica dei morti di Covid è, nel nostro Paese, di 82 anni. L'atra spiegazione è legata all'efficienza del sistema sanitario, al momento in cui il paziente viene preso in carico, alla rapidità delle cure.

