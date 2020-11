Covid in Svizzera, posti in terapia intensiva esauriti. Mobilitato l'esercito (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il governo mobilita esercito e protezione civile per dare respiro agli ospedali. Ieri 2.020 nuovi contagi, una settimana fa erano più di 10.000. Ma i positivi al tampone restano il 25% Leggi su corriere (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il governo mobilitae protezione civile per dare respiro agli ospedali. Ieri 2.020 nuovi contagi, una settimana fa erano più di 10.000. Ma i positivi al tampone restano il 25%

repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' [di Francesco Zantonelli] [… - repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' - ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - sportli26181512 : #Governance #Notizie In Svizzera contributi ai club professionistici che taglieranno gli stipendi: La seconda ondat… - spinelli_idd : Così #Salvini il 17/08 su La7 Le discoteche che hanno deciso di ricorrere al Tar contro l'ordinanza hanno fatto 'as… -