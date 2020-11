Covid in Puglia, Emiliano: zona rossa per province di Foggia e BAT (Di mercoledì 18 novembre 2020) Potrebbe essere la settima regione a entrare in zona rossa. La Puglia sarebbe vicina a cambiare fascia passando dall’attuale arancione a quella rosso dove sono previste misure più restrittive e aggiungendosi a Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Calabria e la provincia di Bolzano. Decisiva sarà l'analisi dei dati da parte della Cabina di regia del ministero della Salute e il cambio di zona potrebbe arrivare venerdì prossimo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Lopalco: "Operatori ospedali molto stressati" A parlare lanciare l'allarme è Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore regionale alla Sanità. "Gli operatori - ha dichiarato ieri - sono molto stanchi e stressati, quindi qualunque iniziativa che possa allentare la morsa sugli ospedali e sulla sanità territoriale è benvenuta". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Potrebbe essere la settima regione a entrare in. Lasarebbe vicina a cambiare fascia passando dall’attuale arancione a quella rosso dove sono previste misure più restrittive e aggiungendosi a Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Calabria e la provincia di Bolzano. Decisiva sarà l'analisi dei dati da parte della Cabina di regia del ministero della Salute e il cambio dipotrebbe arrivare venerdì prossimo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Lopalco: "Operatori ospedali molto stressati" A parlare lanciare l'allarme è Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore regionale alla Sanità. "Gli operatori - ha dichiarato ieri - sono molto stanchi e stressati, quindi qualunque iniziativa che possa allentare la morsa sugli ospedali e sulla sanità territoriale è benvenuta".

