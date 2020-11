Covid in Campania, oggi 75 morti: i contagiati sono 3.657 ma cala il rapporto positivi/tamponi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua a correre il Coronavirus in Campania ma non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 3.657 positivi su 23.479 tamponi effettuati, 638 in più di ieri ma con... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 18 novembre 2020) Continua a correre il Coronavirus inma non ingannino i dati:il virus fa registrare 3.657su 23.479effettuati, 638 in più di ieri ma con...

