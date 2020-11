Covid, in Campania 3.657 nuovi casi su 23.479 tamponi. 75 morti tra il 3 e il 17 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) I contagiati del giorno in Campania sono 3.657, di cui 430 con sintomi e 3.227 asintomatici, su 23.479 tamponi processati. In calo la percentuale dei positivi sui tamponi (15,6%), ma aumentano i morti e anche le persone guarite. Sono 75 i decessi, avvenuti tra il 3 e il 17 novembre ma registrati nelle ultime 24 ore, e 1.169 i guariti. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Dall’inizio dell’emergenza Covid sono stati registrati in Campania 121.942 casi su 1.331.959 tamponi. Sono 1.160 le persone morte e 25.643 quelle guarite. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) I contagiati del giorno insono 3.657, di cui 430 con sintomi e 3.227 asintomatici, su 23.479processati. In calo la percentuale dei positivi sui(15,6%), ma aumentano ie anche le persone guarite. Sono 75 i decessi, avvenuti tra il 3 e il 17ma registrati nelle ultime 24 ore, e 1.169 i guariti. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Dall’inizio dell’emergenzasono stati registrati in121.942su 1.331.959. Sono 1.160 le persone morte e 25.643 quelle guarite. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : In #Campania mancano medici per fronteggiare emergenza #coronavirus. E il bando pubblicato per assumerli è illegitt… - Adnkronos : #Covid Campania, i medici: 'Già costretti a scegliere chi curare' - Adnkronos : #Covid #Campania, i medici: 'Già costretti a scegliere chi curare' - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 3.657 casi (39.624 in 10 giorni) con 75 morti. Le tabelle… - PupiaTv : Covid in Campania, 3.657 nuovi positivi e 75 deceduti al 18 novembre - -