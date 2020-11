Covid | “Il ruolo dei sindaci in questo Patto per la salute è decisivo” | afferma il ministro Speranza

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “C’è una lezione che dobbiamo apprendere, ed è che serve una nuova stagione di investimenti nella sanità pubblica, quando la crisi sarà alle spalle, con vaccini e cure efficaci, avremo bisogno tutti quanti di rifocalizzare la nuova centralità delle politiche sanitarie come in ogni altro Paese del mondo. La verità è che per troppo tempo la sanità è stata considerata un luogo dove recuperare risorse e non metterle”. Così ildella, Roberto, in un video-intervento tenuto in occasione dell’Assemblea Anci 2020. Come ha tenuto a sottolineare, ”Siamo dentro una gestione tutt’altro che semplice di una epidemia che ha ricominciato a colore l’Italia e l’Occidente. C’è bisogno di una relazione positiva e costante tra diversi livelli istituzionali. Per vincere la sfida – ha aggiunto il ...