Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 novembre, che sale di 3.657 nuovi casi e 75 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 3.657 nuovi casi e 75 decessi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 18 novembre, che sale di 3.657 nuovi casi e 75 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 3.657 nuovi casi e 75 decessi su Notizie.it.

marcodimaio : Buon lavoro al professor #Gaudio, nuovo commissario per la gestione emergenza Covid in #Calabria. Finalmente un pro… - _MiBACT : #Covid_19, il ministro @dariofrance: «Altri 25 milioni di euro per le mostre d’arte. Nuovo bando da 10 milioni di e… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino a mRNA contro COVID-19, spiegato grazie a @chetempochefa e @fabfazio , che ringrazio per l'opportu… - aureaoperatore1 : Il metallo prezioso continua a essere scambiato in modo piatto con l'azione dei prezzi che entra in un intervallo l… - Affaritaliani : Covid: Humanitas e ASST PG23 individuano un nuovo biomarcatore di gravità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo episodio degli spot geniali del governo tedesco l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Covid Bologna oggi, bollettino Coronavirus 18 novembre. Dati, altri 25 morti

Nel capoluogo casi in crescita. Terapia intensiva a quota 65 (-1) ma +3 nel circondario imolese, dove però calano i contagi ...

Covid Italia, bollettino oggi 18 novembre: 34.283 nuovi casi in 24 ore e 753 morti

Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Italia sono stati 34.283. I morti sono ...

Nel capoluogo casi in crescita. Terapia intensiva a quota 65 (-1) ma +3 nel circondario imolese, dove però calano i contagi ...Coronavirus, il bollettino di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Italia sono stati 34.283. I morti sono ...