Covid, il bollettino di oggi: 34.283 nuovi casi e 753 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid bollettino 18 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. oggi sono stati registrati 34.283 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 su 234.834 tamponi eseguiti. Il tasso di positività dei tamponi è al 14,6%, in ulteriore flessione rispetto a ieri (15,4%). Purtroppo molto alto anche oggi il numero di decessi, sono 753. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di 47.217. (segue dopo la foto) Salgono a 3.670 i ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 58 persone rispetto a ieri. 481.967 sono i guariti (+24.169), mentre 743.168 è il numero degli attualmente positivi (+9.358). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020)18 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.sono stati registrati 34.283di positività al Sars-Cov-2 su 234.834 tamponi eseguiti. Il tasso di positività dei tamponi è al 14,6%, in ulteriore flessione rispetto a ieri (15,4%). Purtroppo molto alto ancheil numero di decessi, sono 753. Il totale deiperda inizio emergenza in Italia è ora di 47.217. (segue dopo la foto) Salgono a 3.670 i ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 58 persone rispetto a ieri. 481.967 sono i guariti (+24.169), mentre 743.168 è il numero degli attualmente positivi (+9.358). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Adnkronos : #Covid Lombardia, 7.633 contagi e 182 morti: il bollettino - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - a_presbitero : @Mario_Macis @FabbioSabatini @inail_gov che io sappia il rapporto dell'ISS @istsupsan non riporta i contagi per pro… - SkyTG24 : Covid Campania, altre due vittime a Somma Vesuviana. DIRETTA -