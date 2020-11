Covid, Galli contro i facili entusiasmi: "Conteremo ancora tanti morti" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - "Di morti ne vedremo ancora tanti perché certi processi sono in atto. Le infezione avvenute nei giorni scorsi producono effetti e siamo pericolosamente vicini alla soglia ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - "Dine vedremoperché certi processi sono in atto. Le infezione avvenute nei giorni scorsi producono effetti e siamo pericolosamente vicini alla soglia ...

Adnkronos : #Covid, Galli: 'Terapie intensive si svuotano per decessi' - fattoquotidiano : VACCINO COVID Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, commenta… - fanpage : Massimo Galli dice no ai Cenoni di Natale ?? - MicheleN967 : RT @AStramezzi: Mi hanno scritto che non è etico fare ciò che faccio (andare a casa dei paz Covid abbandonati prescriver loro farmaci non p… - razorblack66 : RT @Lalla702: Le amicizie.. Quelle buone #Galli #GinoStrada #Covid_19 -