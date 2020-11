Covid Francia, oltre 28mila nuovi contagi e 427 morti (Di giovedì 19 novembre 2020) Parigi, 18 nov. (Adnkronos) – In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 427 nuovi decessi a causa del coronavirus, che portano il totale a 46.698. Lo ha reso noto l’Agenzia di sanità pubblica, secondo cui i nuovi contagi sono 28.383. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Parigi, 18 nov. (Adnkronos) – Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 427decessi a causa del coronavirus, che portano il totale a 46.698. Lo ha reso noto l’Agenzia di sanità pubblica, secondo cui isono 28.383. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

