Covid | Fontana | ' Lombardia oggi ha numeri da zona arancione'

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il governatore dellaAttiliorivendica i buoni risultati dellanell'arginare la diffusione del. 'Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai ...

RegLombardia : #LNews Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana illustra il pacchetto di provvedimenti di natura economic… - laprovinciacr : #Lombardia Covid: Fontana, nostri numeri oggi da zona arancione - LuigiF97101292 : RT @Affaritaliani: Fontana: 'Lombardia al plateau Oggi saremmo zona arancione' - Affaritaliani : Fontana: 'Lombardia al plateau Oggi saremmo zona arancione' - cassaro1307 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, Fontana: “Nostri numeri oggi sono da zona arancione” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Indennizzi: Lombardia pronta con 167 milioni di euro, anche per autonomi e senza partita iva. Interventi per imprese e autonomi, anche quelli "dimenticati" dal Decreto Ristori.Il governatore della Lombardia Attilio Fontana rivendica i buoni risultati della Lombardia nell'arginare la diffusione del Covid. "Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai ...