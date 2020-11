Covid | Fontana | ' La Lombardia oggi ha numeri da zona arancione'

(Di mercoledì 18 novembre 2020) commenta Il governatore dellaAttiliorivendica i buoni risultati dellanell'arginare la diffusione del. 'Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in ...

TgLa7 : #Covid: #Fontana, i nostri numeri di oggi sono da zona arancione - DaisyJohnson975 : #Conte si assume la responsabilità del pasticcio con i #commissari e chiede scusa ai calabresi Avete mai sentito la… - dearfrensis : #Fontana: 'Inizia la discesa' Ma che bisogno hai di dire 'sta frase?!? Gufo malefico! - amperrino : Fontana: 'Lombardia sul plateauOggi saremmo zona arancione' - Ecatetriformis : RT @Sabina1956: .#Covid #Lombardia oggi, quasi 9.000 nuovi #contagi, quasi 9.000 nuovi #ricoveri, ma #Fontana chiede di ridurre da 21 a 5 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

MILANO. "Noi abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancio ...Da inizio pandemia rinviate migliaia di prestazioni per patologie extra-Covid. Ora si tenta di recuperarle: incentivi a medici e infermieri ...