Covid e morbillo, i bambini hanno saltato le dosi di vaccino: paura per il 2021 (Di mercoledì 18 novembre 2020) È l'allarme lanciato sulla rivista Lancet da Kim Mulholland, del Murdoch Children's Research Institute and Chair dell'Oms. Diverse epidemie di morbillo potrebbero caratterizzare il 2021 come conseguenza indiretta della pandemia: infatti con l'emergenza Covid-19 molti bambini hanno saltato la vaccinazione per il morbillo e si trovano dunque scoperti dal punto di vista immunitario: secondo le L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

