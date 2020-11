Covid | de Magistris | “Napoli può essere una polveriera | il governo sottovaluta la situazione”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) NAPOLI – Napoli può essere una polveriera, o si comprende questo dato o si rischia di andare verso giornate difficilissime sul piano sociale ed economico. E il governo sottovaluta questa situazione”. Lo dice il sindaco di Napoli Luigi de Magistris a Skytg24. Il primo cittadino sottolinea come la “pandemia sociale ed economica” porti anche “a un contagio criminale. E questo è un tema che riguarda il Paese. Le mafie – sostiene l’ex Pm – hanno liquidità, sono rapide, conoscono il territorio, non hanno burocrazia. Anche se non si vede, il contagio diffuso sta già avvenendo. Se non si è rapidi a intervenire, la mafia diventa il diavolo che si traveste nella persona che ti vuole aiutare”. DE MAGISTRIS “SITUAZIONE SANITARIA GRAVE, SIAMO A AUTOGOVERNO DELLA PANDEMIA”

Il sindaco di Napoli si dice anche molto preoccupato per la situazione economica e sociale: "Si faccia qualcosa per chi non arriva neanche alla cassa integrazione" ..."Condivido le parole del Presidente della Repubblica. In un passaggio ha detto che unità non significa che non ci siano posizioni divergenti o critiche, purché l'unità nazionale, l'obiettivo sia comun ...