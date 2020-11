Covid | Croce Rossa Napoli | “Boom ambulanze abusive e rischio infiltrazioni criminali”

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) NAPOLI – “Ci sono ambulanze che non hanno i requisiti adeguati. Sono associazioni improvvisate rispetto a grandi organizzazioni come può essere la Croce rossa. La gestione è spesso affidata a personaggi particolari che in alcuni casi fanno parte della bassa manovalanza della criminalità organizzata napoletana. Sono anni che lo denunciamo, con esposti alla procura e alle autorità, invece con l’emergenza Covid ci sono chiaramente più richieste di intervento e questa situazione è peggiorata, si è ulteriormente aggravata. Le infiltrazioni criminali in alcune aree persistono”. Lo denuncia all’agenzia Dire il presidente della Croce Rossa di Napoli Paolo Monorchio. Molte di queste associazioni “non hanno autorizzazioni sanitarie – sottolinea -, non dispongono di personale qualificato, non hanno alcun requisito che viene richiesto e che è invece previsto per le ambulanze e per il personale che deve occuparsi del soccorso. Si improvvisano trasportatori”. Monorchio considera “inaccettabili” le cifre che vengono richieste da questi privati per il trasporto dei pazienti e parla di una speculazione in atto ai danni dei cittadini campani.