Covid | Conte | “Tenere duro e fare squadra | presto nuovi incentivi” Il video

(Di mercoledì 18 novembre 2020)Roma, 18 nov. (askanews) – La crisi è grave e in questo momento bisognaha detto il presidente del Consiglio Giuseppeintervenendo all’assemblea Fipe. “Abbiamo adottato misure pernere al massimo il contagio. Dopo la prima battaglia contro il virus, quella che abbiamo di fronte è una sfida non meno insidiosa che nessuno può vincere da solo: commercianti, imprese, istituzioni, singoli cittadini devono”. È il momento di tenere– ha aggiunto– e ditutti insieme tanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte

Nonostante lo sforzo profuso dal Governo, la seconda ondata della pandemia rischia di far saltare il banco. Oggi il premier Conte ha preso atto della situazione: quanto fatto finora non basta più, sia ...E' in programma per domani mattina, a Roma, la protesta dei sindaci calabresi per chiedere l'azzeramento del debito sanitario e la fine del lungo commissariamento, che dura da circa 11 anni. A promuov ...