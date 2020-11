Covid, Bersani su La7: “Non sarà un Natale come gli altri, usiamo il buon senso”. Sulle regioni: “Dopo crisi, stop a elezioni diretta presidenti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il governo si fidi del buon senso e non del senso comune. come diceva Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi”, a proposito della peste, “il buon senso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune”. Questo Natale, come ha detto il ministro Speranza, non sarà un Natale come gli altri. Cerchiamo di capirci subito. E’ buon senso”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite di “Dimartedì” (La7). Riguardo allo scompiglio tra governo e regioni, il politico osserva: “Quando saremo venuti fuori da questa emergenza, bisogna fare una riflessione. Io sono un autonomista da sempre, ma autonomia vuol ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il governo si fidi delsenso e non del senso comune.diceva Alessandro Manzoni ne “I promessi sposi”, a proposito della peste, “ilsenso c’era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune”. Questoha detto il ministro Speranza, non sarà ungli. Cerchiamo di capirci subito. E’senso”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi, ospite di “Dimartedì” (La7). Riguardo allo scompiglio tra governo e, il politico osserva: “Quando saremo venuti fuori da questa emergenza, bisogna fare una riflessione. Io sono un autonomista da sempre, ma autonomia vuol ...

matteosalvinimi : #Salvini: È troppo chiedere un commissario CALABRESE per la Sanità della #CALABRIA? Prima il generale che straparla… - clikservernet : Covid, Bersani su La7: “Non sarà un Natale come gli altri, usiamo il buon senso”. Sulle regioni: “Dopo crisi, stop… - Noovyis : (Covid, Bersani su La7: “Non sarà un Natale come gli altri, usiamo il buon senso”. Sulle regioni: “Dopo crisi, stop… - Mariang47614228 : RT @GeMa7799: La teoria di Bersani: i governatori sono di destra? Non si voti più... Siccome la sinistra perde le regionali ogni volta che… - enricabiella : RT @Adnkronos: #Covid, #Bersani: 'Serve contributo di solidarietà' -