Covid | Bartoletti | “Ricorso al Tar vergognoso | il lavoro dei medici con le Uscar non si ferma”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – “I medici hanno commentato la sentenza del Tar con due parole: che schifo. Il ricorso dello Smi è vergognoso, ha fatto fare alla categoria una figuraccia, ma noi non abbiamo niente a che fare con questa gente. Le argomentazioni da avvocato le lasciamo a loro”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti, in merito alla sentenza del Tar del Lazio secondo cui “i medici non possono assistere a casa i pazienti con Covid“.