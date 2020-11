Covid, bando per medici in Campania: su 450 posti disponibili ‘rispondono’ in 165 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio ottobre, non erano arrivati che pochi medici rispetto alle necessità segnalate, la Regione ha chiesto che venisse pubblicato un bando riservato esclusivamente alla Campania. Il bando si è chiuso oggi, e il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all’Unità di Crisi i risultati della “call” che era riservata al reclutamento di 450 medici”. La comunicazione arriva proprio attraverso una nota dell’Unità di crisi Regionale. “Sono state inviate al Dipartimento 165 domande, cosi divise: 27 anestesisti, 20 infettivologi, 38 pneumologi, 80 medici di chirurgia. Sono ora in corso le istruttorie e le verifiche sulla base delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio ottobre, non erano arrivati che pochirispetto alle necessità segnalate, la Regione ha chiesto che venisse pubblicato unriservato esclusivamente alla. Ilsi è chiuso oggi, e il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all’Unità di Crisi i risultati della “call” che era riservata al reclutamento di 450”. La comunicazione arriva proprio attraverso una nota dell’Unità di crisi Regionale. “Sono state inviate al Dipartimento 165 domande, cosi divise: 27 anestesisti, 20 infettivologi, 38 pneumologi, 80di chirurgia. Sono ora in corso le istruttorie e le verifiche sulla base delle ...

Sono 165 i medici che hanno risposto all'appello della Protezione civile. Dopo le richieste del governatore della Campania Vincenzo De Luca di medici e rianimatori per far ...

