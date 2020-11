Covid, ancora positivo il presidente della provincia di Salerno: il messaggio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A dieci giorni dalla riscontrata positività, ha dato ancora esito positivo il tampone di controllo effettuato da Michele Strianese presidente della provincia di Salerno che, in uno sfogo sui social scrive: “La lotta è ancora lunga e dura. Ma andrà tutto bene”. Il presidente Strianese resta dunque in quarantena e come riferisce anche se sta bene ha ancora strascichi di sintomi influenzali. Ora saranno necessari altri sette giorni di isolamento per arrivare ai 21 giorni previsti dal protocollo del Ministero della Salute. “Il mio pensiero e la mia preghiera vanno a tutti coloro che stanno ancora lottando da casa o in ospedale per sconfiggere questo maledetto virus – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A dieci giorni dalla riscontrata positività, ha datoesitoil tampone di controllo effettuato da Michele Strianesediche, in uno sfogo sui social scrive: “La lotta èlunga e dura. Ma andrà tutto bene”. IlStrianese resta dunque in quarantena e come riferisce anche se sta bene hastrascichi di sintomi influenzali. Ora saranno necessari altri sette giorni di isolamento per arrivare ai 21 giorni previsti dal protocollo del MinisteroSalute. “Il mio pensiero e la mia preghiera vanno a tutti coloro che stannolottando da casa o in ospedale per sconfiggere questo maledetto virus – ...

