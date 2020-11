Covid, ancora 9 decessi per il virus in Abruzzo, i tamponi evidenziano altri 641 positivi (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 21193 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 641 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 93, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 712 (di età compresa tra 70 e 90 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6091 dimessi/guariti (+250 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 21193 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 641 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 93, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 712 (di età compresa tra 70 e 90 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casisono compresi anche 6091 dimessi/guariti (+250 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei ...

RobertoBurioni : Le ottime notizie sul vaccino sono confermate anche dal National Institute of Health statunitense. Non aprite ancor… - zaiapresidente : ?? Ieri in Veneto abbiamo avviato la sperimentazione dei test di autodiagnosi per il Covid. Si acquisteranno per poc… - AnnalisaChirico : ‘Sesso in tempi di Covid? Fare l’amore fa bene, bisogna praticarlo ancora più di prima’, così il prof… - ansacalciosport : Covid: nuovo tampone Immobile positivo. Attaccante ieri era risultato negativo, ancora in isolamento | #ANSA - Rarebird21 : RT @Solocarmen1: L’Italia è il paese che ha più morti al mondo per covid dopo Iran e Messico. E il governo,il cts e Speranza, i titolari d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora "Ma il Covid ancora non rallenta, il numero di contagi resta elevato" il Resto del Carlino Covid, scende Rt: quando finisce la seconda ondata, parla Merler

In Italia siamo intorno a 34 mila”, ha spiegato ancora Stefano Merler ... Conte e le ordinanze regionali di contenimento del coronavirus. Finché l’Rt non torna sotto l’1, in ogni ...

A casa Fassio tutti con il Covid e un futuro incerto “E chi la chiama influenza, comunque si tiri su la mascherina”

Chiusi in casa con il Covid assieme ai figli Filippo e Francesco ... Ci tengo a fare questa premessa perchè sono ancora tanti quelli che sottovalutano i rischi di questo virus e che viaggiano con la ...

In Italia siamo intorno a 34 mila”, ha spiegato ancora Stefano Merler ... Conte e le ordinanze regionali di contenimento del coronavirus. Finché l’Rt non torna sotto l’1, in ogni ...Chiusi in casa con il Covid assieme ai figli Filippo e Francesco ... Ci tengo a fare questa premessa perchè sono ancora tanti quelli che sottovalutano i rischi di questo virus e che viaggiano con la ...