Covid, anche la Svizzera al limite: posti in terapia intensiva esauriti (Di mercoledì 18 novembre 2020) LEGGI anche: A Berlino la protesta contro le misure del governo: centinaia in piazza Coronavirus, India: la situazione decessi e contagi La Svizzera ha annunciato che gli 876 posti letto di terapia intensiva certificati e riconosciuti dalla Società Svizzera di medicina intensiva sono "praticamente tutti occupati" a causa dell'emergenza coronavirus. Lo si legge in un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid: anche in Abruzzo campagna on line "Senza arte sei nudo anche tu" Rete8 Volatilità sui mercati, quando è il caso di investire sull’oro?

Fino a quando il vaccino anti-Covid non verrà realmente messo a disposizione di tutti, non ci libereremo mai del coronavirus. La pandemia sta continuando a generare una forte volatilità sui mercati, e ...

Test rapidi Covid, arriva l'ok Ue

Bruxelles, 18 nov. (Adnkronos) - Gli Stati membri dell'Ue dovrebbero utilizzare test rapidi antigenici "quando la disponibilità di test real-time Pcr", i tamponi, è "limitata", per testare "individui ...

