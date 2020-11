Covid | ambulanze in fila e pazienti in attesa al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) POTENZA – "Ancora ambulanze ferme e pazienti in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza".Così denuncia su Facebook la Uil Fpl 118 mostrando le immagini delle ambulanze con pazienti covid, o sospetti tali, in attesa del ricovero. Questa mattina erano stati i sindacati della Fp Cgil e della Cisl Fp a denunciare il sovraccarico del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera regionale, chiedendo nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato.