Covid, allarme terapie intensive: «Oltre la soglia in 17 Regioni». E la Svizzera ammette: finiti i posti letto (Di mercoledì 18 novembre 2020) allarme terapie intensive. È occupato infatti da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% Oltre la soglia critica del 30%. Un dato quasi stabile rispetto al giorno... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 18 novembre 2020). È occupato infatti da pazientiil 42% deiin terapia intensiva, ovvero il 12%lacritica del 30%. Un dato quasi stabile rispetto al giorno...

Sport_Mediaset : +++MILAN, ANCHE IL VICE DI PIOLI E' POSITIVO AL COVID: ALLARME PANCHINA PER NAPOLI+++ #SportMediaset - SkyTG24 : Covid, l’allarme degli oncologi: “La prossima pandemia sarà il cancro” - myrtamerlino : Arriva l'allarme dei medici di base italiani: 'Mancano le dosi del #vaccinoantinfluenzale, in #Lombardia e #Sicilia… - AnnaP1953 : RT @benq_antonio: 'Probabilmente in studio alla Palombelli si e' accesso' ALLARME ROSSO!! parlando del #Mes e del #PD, (che era gia' pronto… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Allarme terapie intensive: «Oltre la soglia in 17 Regioni». I posti nei reparti di medicina occupati da pazienti #Covid so… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme terapie intensive: «Oltre la soglia in 17 Regioni». E la Svizzera ammette: finiti i posti letto Il Messaggero Covid, allarme terapie intensive: «Oltre la soglia in 17 Regioni». E la Svizzera ammette: finiti i posti letto

Allarme terapie intensive. È occupato infatti da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. Un dato quasi stabile rispetto al ...

Il Covid apre la strada al morbillo

Secondo l’OMS l’emergenza coronavirus ha impedito a molti bambini di vaccinarsi, aprendo alla possibilità di una diffusione della malattia ...

Allarme terapie intensive. È occupato infatti da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. Un dato quasi stabile rispetto al ...Secondo l’OMS l’emergenza coronavirus ha impedito a molti bambini di vaccinarsi, aprendo alla possibilità di una diffusione della malattia ...