E'' occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%, e questo dato riguarda ormai 17 Regioni su 21. A mostrare una criticità diffusa da ...

Covid, Agenas: "Terapie intensive oltre la soglia in 17 Regioni" | Cirio: "Rt Piemonte era 2,16, oggi 1,37"

Agenas, terapie intensive oltre soglia in 17 regioni

ROMA, 18 NOV - E' occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. Un dato quasi stabile rispetto al giorno precedente ma che ormai rigu ...

Tutta Italia zona rossa, il rischio diventa concreto, 17 regioni su 21 superano la soglia critica dei ricoveri

Altre 5 regioni si aggiungono a quelle già in sofferenza. Solo 4 regioni restano in una situaizone di relativa tranquillità e questo rende la situazione difficile anche se la curva del contagio sembra ...

