Covid, Agenas: Campania tra le regioni oltre soglia per le terapie intensive (Di mercoledì 18 novembre 2020) Appena una settimana fa, l'11 novembre, l'Unità di Crisi della Regione Campania comunicava attraverso una propria nota che "nella settimana del 2-8 novembre la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva su scala regionale è del 27%". Oggi l'Agenas, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fa sapere che sono 17 le regioni oltre soglia per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive. Dieci in più rispetto alla settimana scorsa. Tra queste c'è anche la Campania che sarebbe salita al 34% (+7 per cento rispetto a sette giorni fa). Per quanto riguarda le terapie intensive la soglia di guardia individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 è del 30%.

