Covid a Napoli, orrore al Cardarelli: "Mi hanno consegnato mia madre in un sacco verde" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ancora una storia terribile quella che emerge dall'inferno dell'ospedale Cardarelli di Napoli. A raccontarla, questa volta, il figlio di una vittima, Andrea, che ha riportato le condizioni in cui gli è stato consegnato il cadavere della mamma. Napoli, gli consegnano la madre in un sacco verde: "Non si trovano fedi e telefonino" Il giovane ha

Alla fine è una formalità di poco più di 40 minuti. Giusto il tempo dell'ok alla variazione di bilancio per permettere l'assunzione del personale comandato ...

L'allarme di De Magistris: "A Napoli situazione preoccupante, può essere una polveriera"

Il sindaco di Napoli si dice anche molto preoccupato per la situazione economica e sociale: "Si faccia qualcosa per chi non arriva neanche alla cassa integrazione" ...

