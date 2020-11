Covid, 34.283 nuovi casi e 753 morti Terapie intensive, crisi in 17 regioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 42% delle Terapie intensive è occupato da pazienti Covid. Superata del 12% la soglia critica fissata al 30%. 17 le regioni interessate ma si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 42% delleè occupato da pazienti. Superata del 12% la soglia critica fissata al 30%. 17 leinteressate ma si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia Segui su affaritaliani.it

Arandarko : RT @LucaGattuso: I dati diffusi dal Min.Salute 18/11/2020 743168 positivi (+9358) 481.967 guariti (+24169) 33.504 ricoverati (+430) 3.670 i… - askanews_ita : Coronavirus, 753 morti e 34.283 nuovi positivi in 24 ore - Affaritaliani : Covid, 34.283 nuovi casi e 753 morti Terapie intensive, crisi in 17 regioni - raveragiuliano : RT @Avvenire_Nei: Covid. 34.283 nuovi casi e 753 morti. In Calabria entra in azione Emergency - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 18 novembre 2020: 34.283 nuovi casi e 753 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -