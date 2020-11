Covid | 34 283 i nuovi casi I morti sono 753

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020)34.283 idi coronavirus in Italia. Lo riporta il ministero della Salute. I tamponi effettuati234.834, con un tasso di positività del 14,5%. I753. Intanto in 17 regioni superata la soglia critica per le terapie intensive, ossia il limite del 30% di posti letto occupati da malati(la media italiana è del 42%). È quanto rileva il monitoraggio dell’Agenas, aggiornato a ieri sera, in base una rielaborazione dei dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Le regioni oltre la sogliaCampania (34%), Emilia Romagna (35%), Lazio (32%), Liguria (53%), Lombardia (64%), Marche (45%), Provincia di Bolzano (57%), Provincia di Trento (39%), Piemonte (61%), Puglia (41%), Sardegna (37%), Toscana (47%), Umbria ...