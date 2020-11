Covid-19: la diffidenza degli italiani verso il vaccino, le percentuali (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati emersi da una recente indagine identificano un considerevole aumento degli italiani che rifiuterebbero la vaccinazione per il Covid-19. Le ultime notizie positive sulla pandemia riguardano una città del nord italiana, ed in particolare Modena, dove gli ultimi test sul vaccino anti Covid-19 sembrano aver dato i loro frutti. La sua efficacia comprovata risulta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati emersi da una recente indagine identificano un considerevole aumentoche rifiuterebbero la vaccinazione per il-19. Le ultime notizie positive sulla pandemia riguardano una città del nord italiana, ed in particolare Modena, dove gli ultimi test sulanti-19 sembrano aver dato i loro frutti. La sua efficacia comprovata risulta L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Covid-19: la diffidenza degli italiani verso il vaccino le percentuali - #Covid-19: #diffidenza #degli - DonChisciotte90 : Il vaccino non significa il problema covid sia risolto. Non mi sembra allucinante il fatto che persone non vogliano… - matteog17 : @WRicciardi salve Professore. Neo medico in reparto covid, tesserato Azione, molto preoccupato per vaccino. Corre g… - RNReichlin : @GiorgiaMeloni Chiedersi di chi è la colpa del COVID è forse un falso problema. Ma è evidente che comportamenti e d… - MarkBiglietti : @Cattapan_6 @matteosalvinimi Da dire che queste cose le trovi ovunque dal deficit italiano, al debito che abbiamo (… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid diffidenza Covid-19: la diffidenza degli italiani verso il vaccino, le percentuali Yeslife Spike Lee dirigerà un musical sul Viagra

Il mitico regista Spike Lee realizzerà il suo primo film musicale prendendo ispirazione da un articolo che racconta la storia di Rooney Nelson e Sal Giorgianni, il duo che ha spianato la strada al suc ...

Covid19, le app per il contact tracing un flop mondiale. Il nodo? La governance

In un articolo su Science analizzate le motivazioni alla base degli insuccessi governativi. Il principale errore è stata la progettazione delle soluzioni con focus quasi esclusivo sulla questione priv ...

Il mitico regista Spike Lee realizzerà il suo primo film musicale prendendo ispirazione da un articolo che racconta la storia di Rooney Nelson e Sal Giorgianni, il duo che ha spianato la strada al suc ...In un articolo su Science analizzate le motivazioni alla base degli insuccessi governativi. Il principale errore è stata la progettazione delle soluzioni con focus quasi esclusivo sulla questione priv ...